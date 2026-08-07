Informations pratiques

Candé

Fête de l’élévage et foire-exposition Candé

Champ du Moulin Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La fête de l’élevage et la foire-exposition de Candé seront organisées les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026 à Candé.

Au menu de ces deux journées une mini ferme avec plus de 200 petits animaux, des chiens de meute, un manège et une mini fête foraine mais aussi des courses de cochons avec paris en direct, des courses de brouettes, le concours du cheval de trait breton, l’exposition de véhicules anciens, et la dégustation de viande.

Un vide-greniers sera organisé par le foyer laïque culturel, le dimanche.

Restauration sur place. .

Champ du Moulin Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 60 70 55 eric.rouillere@orange.fr

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English :

The Candé Livestock Festival and Fair will be held on Saturday, September 5, and Sunday, September 6, 2026, in Candé.

L’événement Fête de l’élévage et foire-exposition Candé Candé a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu