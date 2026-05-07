Fête de l’Embarcadère Audierne
Fête de l’Embarcadère Audierne mardi 14 juillet 2026.
Audierne
Fête de l’Embarcadère
Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fest noz du 14 juillet avec restauration, crêpes, bar, musique avec Gwagenn Trio, Klippen ar C’hab et Gwen Aod, suivie d’un feu d’artifice. .
Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Fête de l’Embarcadère
L’événement Fête de l’Embarcadère Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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