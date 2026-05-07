Audierne

Fête de l’Embarcadère

Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fest noz du 14 juillet avec restauration, crêpes, bar, musique avec Gwagenn Trio, Klippen ar C’hab et Gwen Aod, suivie d’un feu d’artifice. .

Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’Embarcadère

L’événement Fête de l’Embarcadère Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz