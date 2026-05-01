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FÊTE DE L’ESTAMPE Château de la Groulaie Blain

FÊTE DE L’ESTAMPE Château de la Groulaie Blain samedi 23 mai 2026.

Lieu : Château de la Groulaie

Adresse : 6 Allée Olivier V de Clisson

Ville : 44130 Blain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Blain

FÊTE DE L’ESTAMPE

Château de la Groulaie 6 Allée Olivier V de Clisson Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de l’exposition Estampes Contemporaines au château de la Groulaie (du 7 au 24 mai ), les artistes exposant investissent l’Atelier Musée de l’Imprimerie Ancienne pour des animations et démonstrations de leurs techniques.
Une occasion unique de comprendre, à l’atelier, comment les œuvres de l’exposition ont été créées ou, inversement, de contempler dans l’exposition le résultat du savoir-faire très particulier des artistes estampeurs.

De 10h à 18h30 , entrée libre et gratuite.   .

Château de la Groulaie 6 Allée Olivier V de Clisson Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire   amagraph.imprimerie@gmail.com

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English :

As part of the Estampes Contemporaines exhibition at the Château de la Groulaie (May 7-24), the exhibiting artists take over the Atelier Musée de l?Imprimerie Ancienne for events and demonstrations of their techniques.

L’événement FÊTE DE L’ESTAMPE Blain a été mis à jour le 2026-04-28 par Point d’accueil de Blain

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