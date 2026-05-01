LA NUIT DES MUSÉES Musée de Blain Blain

Blain

LA NUIT DES MUSÉES

Musée de Blain 2 Place Jean Guihard Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit des Musées, l’Association des Amis du Musée de Blain propose des animations visite théâtralisée par la troupe de La Capsule et une dictée dans la salle de classe reconstituée à l’étage.

A voir aussi la salle d’archéologie, la collection unique de 10 000 fèves des rois et l’exposition de rabots.

La Nuit des musées est un évènement se déroulant dans toute l’Europe. Il permet chaque année de faire découvrir la culture à de nouveaux publics, en ouvrant durant une soirée les musées gratuitement. .

Musée de Blain 2 Place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 98 51

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English :

As part of the Nuit des Musées, the Association des Amis du Musée de Blain (Friends of the Blain Museum Association) is offering a theatrical visit by the La Capsule troupe and a dictation in the reconstructed classroom upstairs.

L’événement LA NUIT DES MUSÉES Blain a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays Erdre Canal Forêt