Informations pratiques

Chezal-Benoît

Fête de l’étang à Chezal-Benoît

Route d’Issoudun Chezal-Benoît Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête annuelle proposée par le comité des fêtes de Chezal au bord de l’étang avec feu d’artifice à la tombée de la nuit (sous réserve des autorisations prefectorales).

Brocante, tournois de pétanque, soirée dansante et feu d’artifice… bref une journée pleine d’animations! Restauration et buvette toute la journée.

Le feu d’artifice peut être annulé en fonction des règlementations prefectorales. .

Route d’Issoudun Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 41 24 17

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English :

An annual event for the past 60 years, this year organized by the Chezal festival committee on the banks of the lake.

L’événement Fête de l’étang à Chezal-Benoît Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-08-04 par OT LIGNIERES