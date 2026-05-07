Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac
Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac vendredi 19 juin 2026.
Neulliac
Fête de l’été à Neulliac !
Parc du bourg Neulliac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
4ème édition !
Au programme
Restauration sur place
Concerts et animations ; Conservatoire de musique et de danse de PontivyCommunauté, Apito Batucada et Zadig Bellony (https://www.facebook.com/p/Zadig-Bellony-100052648908782)
Buvette
Bonne humeur garantie !
Venez en famille ou entre amis profiter de cette belle soirée estivale à Neulliac. On vous attend nombreux ! Notez bien la date sur vos agendas. .
Parc du bourg Neulliac 56300 Morbihan Bretagne
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L’événement Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté