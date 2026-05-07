Neulliac

Fête de l’été à Neulliac !

Parc du bourg Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

4ème édition !

Au programme

Restauration sur place

Concerts et animations ; Conservatoire de musique et de danse de PontivyCommunauté, Apito Batucada et Zadig Bellony (https://www.facebook.com/p/Zadig-Bellony-100052648908782)

Buvette

Bonne humeur garantie !

Venez en famille ou entre amis profiter de cette belle soirée estivale à Neulliac. On vous attend nombreux ! Notez bien la date sur vos agendas. .

Parc du bourg Neulliac 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté