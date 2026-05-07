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Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac

Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Parc du bourg

Ville : 56300 Neulliac

Département : Morbihan

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Neulliac

Fête de l’été à Neulliac !

Parc du bourg Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

4ème édition !

Au programme
Restauration sur place
Concerts et animations ; Conservatoire de musique et de danse de PontivyCommunauté, Apito Batucada et Zadig Bellony (https://www.facebook.com/p/Zadig-Bellony-100052648908782)
Buvette
Bonne humeur garantie !
Venez en famille ou entre amis profiter de cette belle soirée estivale à Neulliac. On vous attend nombreux ! Notez bien la date sur vos agendas.   .

Parc du bourg Neulliac 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Fête de l’été à Neulliac ! Neulliac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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