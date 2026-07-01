Fête de l’été à Prudhomat Prudhomat
vendredi 24 juillet 2026 · Prudhomat
Informations pratiques
Prudhomat
Fête de l’été à Prudhomat
Prudhomat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Marché gourmand bio, local et festif avec producteurs locaux et artisanaux, contes, concerts, DJ
Comme d'habitude, buvette, foodtrucks, slacklines, jeux en pimentés et jeux en bois agrémenteront la fête !
Marché gourmand bio, local et festif avec producteurs locaux et artisanaux, contes, concerts, DJ
Comme d'habitude, buvette, foodtrucks, slacklines, jeux en pimentés et jeux en bois agrémenteront la fête !
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Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 64 45
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English :
A festive, organic, and local food market featuring local and artisanal producers, storytelling, concerts, and DJs
As usual, there will be a refreshment stand, food trucks, slacklines, spicy games, and wooden games will liven up the festival!
L’événement Fête de l’été à Prudhomat Prudhomat a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Dordogne
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