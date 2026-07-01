Informations pratiques

Prudhomat

Fête de l’été à Prudhomat

Prudhomat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Marché gourmand bio, local et festif avec producteurs locaux et artisanaux, contes, concerts, DJ

Comme d'habitude, buvette, foodtrucks, slacklines, jeux en pimentés et jeux en bois agrémenteront la fête !

Marché gourmand bio, local et festif avec producteurs locaux et artisanaux, contes, concerts, DJ

Comme d'habitude, buvette, foodtrucks, slacklines, jeux en pimentés et jeux en bois agrémenteront la fête !

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Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 64 45

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English :

A festive, organic, and local food market featuring local and artisanal producers, storytelling, concerts, and DJs

As usual, there will be a refreshment stand, food trucks, slacklines, spicy games, and wooden games will liven up the festival!

L’événement Fête de l’été à Prudhomat Prudhomat a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de la Dordogne