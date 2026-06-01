Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche Salle des fêtes Saint-Cernin-de-Larche
Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche Salle des fêtes Saint-Cernin-de-Larche samedi 27 juin 2026.
Saint-Cernin-de-Larche
Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche
Salle des fêtes La Digue Saint-Cernin-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité des Fêtes de Saint Cernin de Larche vous invite à célébrer l’arrivée de l’été dans la convivialité et la bonne humeur ! Venez nombreux profiter d’une soirée festive et familiale au bord de l’eau !
À 18h00 Concert de l’école de musique de Larche
A 19h30 Concert avec le groupe Rup Runners
À 21h00 Retransmission en direct de la Finale du TOP 14
Soirée dansante avec DJ
Buvette et restauration sur place Réservation conseillée pour le samedi
Une belle soirée d’été à ne pas manquer à Saint Cernin de Larche ! .
Salle des fêtes La Digue Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 35 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche
L’événement Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme