Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche Salle des fêtes Saint-Cernin-de-Larche samedi 27 juin 2026.

Saint-Cernin-de-Larche

Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche

Salle des fêtes La Digue Saint-Cernin-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité des Fêtes de Saint Cernin de Larche vous invite à célébrer l’arrivée de l’été dans la convivialité et la bonne humeur ! Venez nombreux profiter d’une soirée festive et familiale au bord de l’eau !

À 18h00 Concert de l’école de musique de Larche

A 19h30 Concert avec le groupe Rup Runners

À 21h00 Retransmission en direct de la Finale du TOP 14

Soirée dansante avec DJ

Buvette et restauration sur place Réservation conseillée pour le samedi

Une belle soirée d’été à ne pas manquer à Saint Cernin de Larche ! .

Salle des fêtes La Digue Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 35 88

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English : Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche

L’événement Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme