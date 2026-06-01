Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche
Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche vendredi 26 juin 2026.
Saint-Cernin-de-Larche
Retransmission Coupe du Monde
Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rdv à la salle polyvalente de St Cernin de Larche, à la digue.
Retransmission du match de l’équipe de France face à la Norvège pour la Coupe du Monde 2026.
Gratuit .
Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 42 97
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English : Retransmission Coupe du Monde
L’événement Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme