Saint-Cernin-de-Larche

Retransmission Coupe du Monde

Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rdv à la salle polyvalente de St Cernin de Larche, à la digue.

Retransmission du match de l’équipe de France face à la Norvège pour la Coupe du Monde 2026.

Gratuit .

Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 42 97

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English : Retransmission Coupe du Monde

L’événement Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme