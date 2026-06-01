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Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche

Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche

Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 19600 Saint-Cernin-de-Larche

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Cernin-de-Larche

Retransmission Coupe du Monde

Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Rdv à la salle polyvalente de St Cernin de Larche, à la digue.
Retransmission du match de l’équipe de France face à la Norvège pour la Coupe du Monde 2026.
Gratuit   .

Salle Polyvalente Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 42 97 

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English : Retransmission Coupe du Monde

L’événement Retransmission Coupe du Monde Saint-Cernin-de-Larche a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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