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Fête de l’été Champagné-le-Sec

Fête de l’été Champagné-le-Sec

Fête de l’été Champagné-le-Sec samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place

Ville : 86510 Champagné-le-Sec

Département : Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Champagné-le-Sec

Fête de l’été

Place Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Producteurs, créateurs, artisans locaux et particuliers.
Poneys Club de 10 h à 12 h 30.
Les Okie’s Country, les Vieilles Bielles et vieux tracteurs, jeux pour enfants, feu d’artifice et soirée dansante DJ .
Restauration et buvette par le Comité des fêtes.
Food truck, Hélène et les crêpes et Hello Ice glacier.   .

Place Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78  cdfchampagnelesec@outlook.fr

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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