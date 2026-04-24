Fête de l’été Champagné-le-Sec
Fête de l’été Champagné-le-Sec samedi 4 juillet 2026.
Champagné-le-Sec
Fête de l’été
Place Champagné-le-Sec Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Producteurs, créateurs, artisans locaux et particuliers.
Poneys Club de 10 h à 12 h 30.
Les Okie’s Country, les Vieilles Bielles et vieux tracteurs, jeux pour enfants, feu d’artifice et soirée dansante DJ .
Restauration et buvette par le Comité des fêtes.
Food truck, Hélène et les crêpes et Hello Ice glacier. .
Place Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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