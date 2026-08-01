Informations pratiques

Courtenay

Fête de l’été de Courtenay

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-23 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La Fête de l’Eté de Courtenay

La Fête de l’Été 2026 se dévoile !

Les 22 et 23 août prochains, Courtenay vous donne rendez-vous pour un week-end festif où il y en aura pour tous les goûts !

Au programme concerts, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, quiz musical et soirée dansante animés par DJ DésKAL’&VOUS, fête foraine pendant 3 jours, vide-greniers le dimanche, ainsi que plusieurs espaces de restauration et buvettes.

Le samedi soir, ne manquez pas les deux tributes L’Essentiel Balavoine et Dancing Queens , qui rendront hommage aux répertoires incontournables de Daniel Balavoine et d’ABBA, pour une soirée placée sous le signe des plus grands tubes.

22h30 retraite aux flambeaux et 23h feu d’artifice

Venez nombres pour fêter l’été! .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com

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English :

The Courtenay Spring Festival

L’événement Fête de l’été de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO