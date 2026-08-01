Fête de l’été de Courtenay Courtenay
samedi 22 août 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Fête de l’été de Courtenay
Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 01:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Fête de l’Eté de Courtenay
La Fête de l’Été 2026 se dévoile !
Les 22 et 23 août prochains, Courtenay vous donne rendez-vous pour un week-end festif où il y en aura pour tous les goûts !
Au programme concerts, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, quiz musical et soirée dansante animés par DJ DésKAL’&VOUS, fête foraine pendant 3 jours, vide-greniers le dimanche, ainsi que plusieurs espaces de restauration et buvettes.
Le samedi soir, ne manquez pas les deux tributes L’Essentiel Balavoine et Dancing Queens , qui rendront hommage aux répertoires incontournables de Daniel Balavoine et d’ABBA, pour une soirée placée sous le signe des plus grands tubes.
22h30 retraite aux flambeaux et 23h feu d’artifice
Venez nombres pour fêter l’été! .
Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com
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English :
The Courtenay Spring Festival
L’événement Fête de l’été de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO
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