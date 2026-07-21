Informations pratiques

Genouillé

Fête de l’été

Centre Bourg Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

15h après-midi jeux

jeux en bois, le rampeau, le palet, le chamboule tout…

18h30 Concert The Crazy Late Train

18h Food Trucks .

Centre Bourg Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact.amisdegenouille86@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Genouillé a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou