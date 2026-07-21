AGENDA · Genouillé
Fête de l’été Genouillé
samedi 8 août 2026 · Genouillé
Informations pratiques
Genouillé
Fête de l’été
Centre Bourg Genouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
15h après-midi jeux
jeux en bois, le rampeau, le palet, le chamboule tout…
18h30 Concert The Crazy Late Train
18h Food Trucks .
Centre Bourg Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact.amisdegenouille86@gmail.com
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Genouillé a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou