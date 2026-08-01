Informations pratiques

Illfurth

Fête de l’été

Rue Burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Fête de l’été avec animation musicale, défilé aux lamions pour les enfants et feu d’artifice (selon autorisation préfectorale). Petite restauration.

L’Association Municipale des Sociétés Locales et la Commune d’Illfurth vous invitent à la FÊTE DE L’ÉTÉ, à l’Étang du Willerwald (derrière la Bunrnkirch), à partir de 18h30.

Animation musicale par l’orchestre MOONLIGHT MUSIC.

22h00 Défilé aux lampions pour les enfants

23h30 Grand feu d’artifice (selon autorisation préfectorale)

La manifestation est assurée par la société de pêche et l’amicale des Sapeurs-pompiers.

Petite restauration 0 .

Rue Burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 42 14

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English :

Summer Festival featuring live music, a children’s parade, and fireworks (subject to prefectural approval). Light refreshments available.

L’événement Fête de l’été Illfurth a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sundgau