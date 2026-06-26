Fête de l’été Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes
Fête de l’été Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
L’Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau vous invite à fêter l’été le vendredi 10 juillet 2026 à partir de 15 h 30. Au programme, autour de la pataugeoire et dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne : ateliers « confiance en soi », création, peinture, portrait et caricature, réparation de vélos. Tout est prévu pour passer un bel après-midi sous le soleil. Pour toute information : www.croixbonneau.fr ; contact@croixbonneau.fr
Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes 44100
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