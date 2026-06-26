Fête de l’été Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 15:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

L’Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau vous invite à fêter l’été le vendredi 10 juillet 2026 à partir de 15 h 30. Au programme, autour de la pataugeoire et dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne : ateliers « confiance en soi », création, peinture, portrait et caricature, réparation de vélos. Tout est prévu pour passer un bel après-midi sous le soleil. Pour toute information : www.croixbonneau.fr ; contact@croixbonneau.fr

Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Jardins de la rue des Sables d’Olonne et trouvez le meilleur itinéraire

