Fête de l’été Pannes
Fête de l’été Pannes mercredi 3 juin 2026.
Pannes
Fête de l’été
Pannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Fête de l’été
Célébrez l’été avec des animations (structures gonflables, borne photo,
mur digital, exposition, grands jeux en bois…) et un goûter ! .
Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 84 70
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English :
Summer Party
L’événement Fête de l’été Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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