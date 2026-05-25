Pannes

Fête de l’été

Pannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Fête de l’été

Célébrez l’été avec des animations (structures gonflables, borne photo,

mur digital, exposition, grands jeux en bois…) et un goûter ! .

Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 84 70

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English :

Summer Party

L’événement Fête de l’été Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS