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Fête de l’été Pannes

Fête de l’été Pannes

Fête de l’été Pannes mercredi 3 juin 2026.

Ville : 45700 Pannes

Département : Loiret

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Pannes

Fête de l’été

Pannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Fête de l’été
Célébrez l’été avec des animations (structures gonflables, borne photo,
mur digital, exposition, grands jeux en bois…) et un goûter !   .

Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 84 70 

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English :

Summer Party

L’événement Fête de l’été Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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