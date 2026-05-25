Pannes

Soirée Zumba

55 Rue des Mésanges Pannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée Zumba

Venez danser lors d’une soirée zumba organisée par l’APE de Pannes Bourg

et animée par Angie ! 5 .

55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18 apepannesbourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zumba Evening

L’événement Soirée Zumba Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS