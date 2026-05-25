Soirée Zumba Pannes
Soirée Zumba Pannes vendredi 5 juin 2026.
Pannes
Soirée Zumba
55 Rue des Mésanges Pannes Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Soirée Zumba
Venez danser lors d’une soirée zumba organisée par l’APE de Pannes Bourg
et animée par Angie ! 5 .
55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18 apepannesbourg@gmail.com
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English :
Zumba Evening
L’événement Soirée Zumba Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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