Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Zumba Pannes

Soirée Zumba Pannes

Soirée Zumba Pannes vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 55 Rue des Mésanges

Ville : 45700 Pannes

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Pannes

Soirée Zumba

55 Rue des Mésanges Pannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Soirée Zumba
Venez danser lors d’une soirée zumba organisée par l’APE de Pannes Bourg
et animée par Angie ! 5  .

55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18  apepannesbourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zumba Evening

L’événement Soirée Zumba Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Pannes (Loiret)