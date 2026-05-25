Pannes

Vide Grenier

55 Rue des Mésanges Pannes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide Grenier

Organisé par l’APE de Pannes Bourg. Buvette et restauration proposées.

Réservé aux particuliers. Véhicules de chargement/déchargement autorisés. .

55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18 apepannesbourg@gmail.com

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English :

Garage Sale

L’événement Vide Grenier Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS