Vide Grenier Pannes
Vide Grenier Pannes dimanche 7 juin 2026.
Pannes
Vide Grenier
55 Rue des Mésanges Pannes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide Grenier
Organisé par l’APE de Pannes Bourg. Buvette et restauration proposées.
Réservé aux particuliers. Véhicules de chargement/déchargement autorisés. .
55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18 apepannesbourg@gmail.com
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English :
Garage Sale
L’événement Vide Grenier Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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