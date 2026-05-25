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Vide Grenier Pannes

Vide Grenier Pannes

Vide Grenier Pannes dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 55 Rue des Mésanges

Ville : 45700 Pannes

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Pannes

Vide Grenier

55 Rue des Mésanges Pannes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide Grenier
Organisé par l’APE de Pannes Bourg. Buvette et restauration proposées.
Réservé aux particuliers. Véhicules de chargement/déchargement autorisés.   .

55 Rue des Mésanges Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 55 34 18  apepannesbourg@gmail.com

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English :

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L’événement Vide Grenier Pannes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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