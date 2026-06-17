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Fête de l’Eté Rue des Écoles Quarré-les-Tombes

Fête de l’Eté Rue des Écoles Quarré-les-Tombes samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Rue des Écoles

Adresse : Quarré les tombes

Ville : 89630 Quarré-les-Tombes

Département : Yonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Quarré-les-Tombes

Fête de l’Eté

Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

19h Ouverture des buvettes et petite restauration
20h Repas en chansons françaises avec Domi’sik voir résa.
23h Feu d’artifice de la commune de Quarré les Tombes
23h30 Concert The Tree Birds Whisper   .

Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 35 24 95  resapqm@outlook.fr

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English : Fête de l’Eté

L’événement Fête de l’Eté Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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