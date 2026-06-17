Fête de l’Eté Rue des Écoles Quarré-les-Tombes
Fête de l’Eté Rue des Écoles Quarré-les-Tombes samedi 11 juillet 2026.
Quarré-les-Tombes
Fête de l’Eté
Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
19h Ouverture des buvettes et petite restauration
20h Repas en chansons françaises avec Domi’sik voir résa.
23h Feu d’artifice de la commune de Quarré les Tombes
23h30 Concert The Tree Birds Whisper .
Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 35 24 95 resapqm@outlook.fr
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English : Fête de l’Eté
L’événement Fête de l’Eté Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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