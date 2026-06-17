Quarré-les-Tombes

Fête de l’Eté

Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

19h Ouverture des buvettes et petite restauration

20h Repas en chansons françaises avec Domi’sik voir résa.

23h Feu d’artifice de la commune de Quarré les Tombes

23h30 Concert The Tree Birds Whisper .

Rue des Écoles Quarré les tombes Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 35 24 95 resapqm@outlook.fr

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English : Fête de l’Eté

L’événement Fête de l’Eté Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay