Quarré-les-Tombes

Yonne Tour Sport Quarré-les-Tombes

Parc Municipal Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Yonne Tour Sport fait étape dans le Grand Vézelay pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité ! Destinée aux jeunes de 6 à 17 ans, cette manifestation itinérante propose gratuitement de nombreuses activités escalade, tir à l’arc, VTT, tyrolienne, sports collectifs, jeux et bien d’autres animations encadrées par des éducateurs diplômés. Une belle occasion de s’amuser et de se dépenser pendant l’été. .

Parc Municipal Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Yonne Tour Sport Quarré-les-Tombes

L’événement Yonne Tour Sport Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay