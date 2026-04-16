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FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Félix-de-Lodez

FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Félix-de-Lodez samedi 6 juin 2026.

Adresse : La Placette

Ville : 34725 Saint-Félix-de-Lodez

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Saint-Félix-de-Lodez

FÊTE DE L’ÉTÉ

La Placette Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Préparez-vous à vivre deux jours de rires, de musique, de bonne bouffe et de convivialité !
Préparez-vous à vivre deux jours de rires, de musique, de bonne bouffe et de convivialité !

Au programme concours de pétanque au stade.
Restauration sur place, apéritif avec la Peña Sureños.
Soirée animé.

Un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la fête ! Venez nombreux, invitez vos amis, votre famille… Saint-Félix va vibrer !   .

La Placette Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie   comite.saintfelixdelodez@gmail.com

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English : FÊTE DE L’ÉTÉ

Get ready for two days of laughter, music, food and fun!

L’événement FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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