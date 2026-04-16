Saint-Félix-de-Lodez

FÊTE DE L’ÉTÉ

La Placette Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Préparez-vous à vivre deux jours de rires, de musique, de bonne bouffe et de convivialité !

Préparez-vous à vivre deux jours de rires, de musique, de bonne bouffe et de convivialité !

Au programme concours de pétanque au stade.

Restauration sur place, apéritif avec la Peña Sureños.

Soirée animé.

Un week-end placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la fête ! Venez nombreux, invitez vos amis, votre famille… Saint-Félix va vibrer ! .

La Placette Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie comite.saintfelixdelodez@gmail.com

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English : FÊTE DE L’ÉTÉ

Get ready for two days of laughter, music, food and fun!

L’événement FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS