Saint-Félix-de-Lodez

WEEK-END ŒNOLOGIE TOUR DE FRANCE DES VINS EN 2 JOURS AU CŒUR DE L’HÉRAULT

530 Avenue de Bir Hakeim Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 59 – 59 – 229 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-05-23 2026-11-28

Stage d’œnologie propose 4 demi-journées pour explorer les grandes régions viticoles françaises.

Partez pour un véritable Tour de France des vins en 2 jours.

Ce stage d’œnologie propose 4 demi-journées pour explorer les grandes régions viticoles françaises Champagne, Alsace, Loire, Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, Provence et Languedoc.

Au programme histoire, terroirs, cépages et dégustation commentée de 24 vins sélectionnés pour leur typicité. Accessible à tous, ce week-end convivial permet d’apprendre à reconnaître les styles régionaux.

Animé par un œnologue diplômé, Bernard Bruzac de l’école du vin Ludivinum.

Possibilité de participer à la carte (une demi-journée ou une journée). .

530 Avenue de Bir Hakeim Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 6 10 18 00 37 contact@ludivinum.com

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English : WEEK-END ŒNOLOGIE TOUR DE FRANCE DES VINS EN 2 JOURS AU CŒUR DE L’HÉRAULT

Stage d??nologie offers 4 half-days to explore the great French wine regions.

L’événement WEEK-END ŒNOLOGIE TOUR DE FRANCE DES VINS EN 2 JOURS AU CŒUR DE L’HÉRAULT Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS