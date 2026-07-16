Informations pratiques

Saint-Genou

Fête de l’été

Boulevard Rabelais Saint-Genou Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Sortez les lunettes de soleil et l’appétit la Fête de l’été ! Au menu, côte de bœuf tranchée et frites, de la convivialité à volonté et une ambiance qui sent bon les vacances. Ne manquez pas ce rendez-vous gourmand de la saison !

Au programme une savoureuse côte de bœuf tranchée accompagnée de frites croustillantes, le tout dans une atmosphère chaleureuse placée sous le signe du partage et de la bonne humeur. Une belle occasion de se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins pour profiter ensemble des plaisirs de l’été.

– Animation musicale avec le Duo Dezeer vous accompagnera tout au long de la soirée avec un répertoire varié et entraînant pour faire chanter, danser et vivre un moment inoubliable.

Convivialité et bonne humeur garanties ! 20 .

Boulevard Rabelais Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 75 78 81 67 cfgenulphien@gmail.com

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English :

Break out your sunglasses and get ready to eat: it’s the Summer Festival! On the menu: sliced beef rib and fries, plenty of good cheer, and an atmosphere that screams vacation. Don’t miss this season’s must-attend foodie event!

L’événement Fête de l’été Saint-Genou a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme