Sarroux Saint Julien

Fête de l’été

Sarroux Saint Julien Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de l’été au site de Saint-Nazaire, au programme

– de 8h à 13h vide-greniers

– de 9h à 18h jeux pour enfants et jeux de société

– de 9h à 18h initiation au tir à l’arc

– 14h30 concours de belote en extérieur par équipe

– 21h soirée dansante participative, venez faire votre playlist !

Buvette et petite restauration sur place à 12h camion crêpes Luc le lapin gourmand et à 19h30 grillades et salade maison .

Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze