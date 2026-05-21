Fête de l’été Sarroux Saint Julien
Fête de l’été Sarroux Saint Julien samedi 13 juin 2026.
Sarroux Saint Julien
Fête de l’été
Sarroux Saint Julien Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de l’été au site de Saint-Nazaire, au programme
– de 8h à 13h vide-greniers
– de 9h à 18h jeux pour enfants et jeux de société
– de 9h à 18h initiation au tir à l’arc
– 14h30 concours de belote en extérieur par équipe
– 21h soirée dansante participative, venez faire votre playlist !
Buvette et petite restauration sur place à 12h camion crêpes Luc le lapin gourmand et à 19h30 grillades et salade maison .
Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 79 05 07
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze