Fête de l’Hospitalité Salle des fêtes Villefagnan

Villefagnan

Fête de l’Hospitalité

Salle des fêtes 18 rue du Champ de Foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Gigacircus vous convie à sa fête interculturelle et métissée. 15h cercle d’ouverture, 16h30 balade-atelier participatif avec des artistes, 19h repas aux saveurs sans frontière accompagné de musiques, performances, DJ mix électro inter-ethnique, …

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Salle des fêtes 18 rue du Champ de Foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine cirk@gigacircus.net

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English :

Gigacircus invites you to its cross-cultural, mixed-race celebration. 3pm opening circle, 4.30pm participatory stroll-workshop with artists, 7pm meal of flavours without borders accompanied by music, performances, inter-ethnic electro DJ mix, ?

L’événement Fête de l’Hospitalité Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente