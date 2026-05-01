Fête de l’Hospitalité Salle des fêtes Villefagnan
Fête de l’Hospitalité Salle des fêtes Villefagnan samedi 30 mai 2026.
Villefagnan
Fête de l’Hospitalité
Salle des fêtes 18 rue du Champ de Foire Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Gigacircus vous convie à sa fête interculturelle et métissée. 15h cercle d’ouverture, 16h30 balade-atelier participatif avec des artistes, 19h repas aux saveurs sans frontière accompagné de musiques, performances, DJ mix électro inter-ethnique, …
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Salle des fêtes 18 rue du Champ de Foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine cirk@gigacircus.net
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English :
Gigacircus invites you to its cross-cultural, mixed-race celebration. 3pm opening circle, 4.30pm participatory stroll-workshop with artists, 7pm meal of flavours without borders accompanied by music, performances, inter-ethnic electro DJ mix, ?
L’événement Fête de l’Hospitalité Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente