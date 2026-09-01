Fête de l’Huma 2026 Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté
vendredi 11 septembre 2026 · Base aérienne 217 · Le Plessis-Pâté
Informations pratiques
Le Plessis-Pâté
Fête de l’Huma 2026
Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Pass 3 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
La Fête de l’Humanité revient sur la Base 217 pour une nouvelle édition haute en couleurs ! Trois jours de concerts, débats, rencontres, saveurs et découvertes, au cœur d’un festival unique mêlant culture, convivialité et engagement citoyen.
.
Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fête de l?Humanité returns to Base 217 for another colorful edition! Three days of concerts, debates, encounters, flavors and discoveries, at the heart of a unique festival combining culture, conviviality and civic engagement.
L’événement Fête de l’Huma 2026 Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Coeur Essonne
À voir aussi à Le Plessis-Pâté (Essonne)
- Fête de l’Humanité Le Plessis-Pâté 11 septembre 2026
- Concert Les Wampas Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté 13 septembre 2026
- Concert Soprano Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté 13 septembre 2026