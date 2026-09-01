Fête de l’Huma 2026 Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté

Informations pratiques

Le Plessis-Pâté

Fête de l’Huma 2026

Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

La Fête de l’Humanité revient sur la Base 217 pour une nouvelle édition haute en couleurs ! Trois jours de concerts, débats, rencontres, saveurs et découvertes, au cœur d’un festival unique mêlant culture, convivialité et engagement citoyen.

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Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France

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English :

The Fête de l?Humanité returns to Base 217 for another colorful edition! Three days of concerts, debates, encounters, flavors and discoveries, at the heart of a unique festival combining culture, conviviality and civic engagement.

L’événement Fête de l’Huma 2026 Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Coeur Essonne