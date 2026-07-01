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AGENDA · Coray

Fête de Lochrist Coray

samedi 25 juillet 2026 · Coray

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu-dit Lochrist
Ville
29370 Coray
Département
Finistère
Tarif

Coray

Fête de Lochrist

Lieu-dit Lochrist Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Fête de Lochrist à Coray, sur le site de l’ancienne Chapelle, le samedi 25 juillet
> 14H Pétanque (doublette constituée, 4 parties, récompense mise + 25%
Inscription 3€/joueur
> Jeux divers
> 19H Repas animé (les cartes de pré-vente pour le repas sont disponibles dans les commerces de Coray ou Trégourez)
> Feu d’artifice   .

Lieu-dit Lochrist Coray 29370 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête de Lochrist Coray a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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