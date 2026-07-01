Fête de Lochrist Coray
samedi 25 juillet 2026 · Coray
Informations pratiques
Coray
Fête de Lochrist
Lieu-dit Lochrist Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fête de Lochrist à Coray, sur le site de l’ancienne Chapelle, le samedi 25 juillet
> 14H Pétanque (doublette constituée, 4 parties, récompense mise + 25%
Inscription 3€/joueur
> Jeux divers
> 19H Repas animé (les cartes de pré-vente pour le repas sont disponibles dans les commerces de Coray ou Trégourez)
> Feu d’artifice .
Lieu-dit Lochrist Coray 29370 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête de Lochrist Coray a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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