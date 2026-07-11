Les nuits des étoiles et portes ouvertes de l’observatoire de Coray Coray
samedi 15 août 2026 · Coray
Informations pratiques
Coray
Les nuits des étoiles et portes ouvertes de l’observatoire de Coray
ZA Lanviliou Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
> De 16h à 18h, LOAR GANN ouvre les portes de son observatoire: Présentation des instruments , observation du Soleil, conseils d’acquisition de jumelles ou télescopes.
> A partir de 21 h 30, à l’observatoire de Lanviliou, situé 2 rue de Croas Kerfeot à Coray découverte du ciel à l’œil nu et aux instruments.
En cas de ciel couvert conférence diaporama les éclipses salle de Pors Clos à Coray.
Dès la tombée de la Nuit, apparition des premières étoiles et constellations Parmi celle-ci les 3 belles étoiles de l’été Véga de La Lyre, Deneb du Cygne, Altaïr de l’Aigle. Lorsque le ciel sera plus noir, on prendra plaisir à découvrir le ciel profond la Voie Lactée, les nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles…
Vous pouvez apporter vos jumelles pour l’observation du soir.
Accès tout public, gratuit sans réservation
Renseignements 06 04 06 04 91 .
ZA Lanviliou Coray 29370 Finistère Bretagne +33 6 04 06 04 91
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English :
L’événement Les nuits des étoiles et portes ouvertes de l’observatoire de Coray Coray a été mis à jour le 2026-07-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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