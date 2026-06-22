fête de l’oeuf Les Grands-Chézeaux
fête de l’oeuf Les Grands-Chézeaux mardi 4 août 2026.
Les Grands-Chézeaux
fête de l’oeuf
Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Eleveur de poules pondeuses, Rodolphe Dru propose cette soirée dédiée à l’œuf. Au programme diverses préparations… avec des œufs, frites maisons, jeux en bois, stands, 2 Concerts Nicolas Moro (bluesy, swing et folk) et Morte Swamp et pour clôturer, dj’s set de Mallow. .
Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 30 05 45
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English : fête de l’oeuf
L’événement fête de l’oeuf Les Grands-Chézeaux a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin
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