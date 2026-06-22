Les Grands-Chézeaux

fête de l’oeuf

Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Eleveur de poules pondeuses, Rodolphe Dru propose cette soirée dédiée à l’œuf. Au programme diverses préparations… avec des œufs, frites maisons, jeux en bois, stands, 2 Concerts Nicolas Moro (bluesy, swing et folk) et Morte Swamp et pour clôturer, dj’s set de Mallow. .

Prairie du Grand Moulin Les Grands-Chézeaux 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 30 05 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : fête de l’oeuf

L’événement fête de l’oeuf Les Grands-Chézeaux a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin