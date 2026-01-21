Fête de l’Oignon de Roscoff circuits Vélos avec Cycloclub roscovite Roscoff

Fête de l’Oignon de Roscoff circuits Vélos avec Cycloclub roscovite

Dans le cadre de La Fête de l’Oignon de Roscoff, le cyclo club roscovite en collaboration avec le cyclo club de Santec organise 2 randonnées cyclotouristes .

Inscription à l’entrée du Village des Johnnies à partir de 07h30.

Départ de l’office de tourisme.

Dimanche 23 Août

Dès 8h | Balade à vélo Sur la route de l’Oignon de Roscoff , Circuits de 100km et de 65 km.

• Parcours de 100 km Une aventure épique pour les cyclistes avides de kilomètres, partant à 8h du village des Johnnies.

• Parcours de 65 km Un trajet équilibré pour les cyclistes intermédiaires, départ à 8h30 au village des Johnnies.

L’inscription est simple et directe aucun besoin de réservation préalable, elle a lieu au Village des Johnnies à partir de 7h30.

Le coût de participation s’élève à 5€ par personne. Ce montant couvre également une collation et un sandwich pour le repas du midi.

– Départ 10h Balade à vélo et découverte des petits chemins Gratuit et ouvert à tous. .

Quai d’Auxerre Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 45 66 24 17

