Fête de l’Oignon de Roscoff circuits Vélos avec Cycloclub roscovite Roscoff

Fête de l’Oignon de Roscoff circuits Vélos avec Cycloclub roscovite
Quai d’Auxerre Roscoff Finistère
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Dans le cadre de La Fête de l’Oignon de Roscoff, le cyclo club roscovite en collaboration avec le cyclo club de Santec organise 2 randonnées cyclotouristes .
Inscription à l’entrée du Village des Johnnies à partir de 07h30.
Départ de l’office de tourisme.
Dimanche 23 Août
Dès 8h | Balade à vélo Sur la route de l’Oignon de Roscoff , Circuits de 100km et de 65 km.
• Parcours de 100 km Une aventure épique pour les cyclistes avides de kilomètres, partant à 8h du village des Johnnies.
• Parcours de 65 km Un trajet équilibré pour les cyclistes intermédiaires, départ à 8h30 au village des Johnnies.
L’inscription est simple et directe aucun besoin de réservation préalable, elle a lieu au Village des Johnnies à partir de 7h30.
Le coût de participation s’élève à 5€ par personne. Ce montant couvre également une collation et un sandwich pour le repas du midi.
– Départ 10h Balade à vélo et découverte des petits chemins Gratuit et ouvert à tous. .
Quai d’Auxerre Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 45 66 24 17
