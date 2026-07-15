Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition Salle le Galion Saint-Trojan-les-Bains
dimanche 6 septembre 2026 · Salle le Galion · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition
Salle le Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Notre association fait renaître la variété locale d’oignon le Saint-Turjan.
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Salle le Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 42 41 saint-turjan@laposte.net
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English : Onion Festival: Saint Turjan & Gourmet Market—3rd Annual Edition
Our association is reviving the local variety of onion: the Saint-Turjan.
L’événement Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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