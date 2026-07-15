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AGENDA · Saint-Trojan-les-Bains

Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition Salle le Galion Saint-Trojan-les-Bains

dimanche 6 septembre 2026 · Salle le Galion · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle le Galion
Adresse
Boulevard de la Plage
Ville
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Trojan-les-Bains

Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition

Salle le Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Notre association fait renaître la variété locale d’oignon le Saint-Turjan.
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Salle le Galion Boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 42 41  saint-turjan@laposte.net

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English : Onion Festival: Saint Turjan & Gourmet Market—3rd Annual Edition

Our association is reviving the local variety of onion: the Saint-Turjan.

L’événement Fête de l’oignon Le Saint Turjan & marché gourmand 3e édition Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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