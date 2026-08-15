Fête du port à Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains
vendredi 21 août 2026 · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Fête du port à Saint-Trojan-les-Bains
quai Anthony Dubois Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez vous amuser toute la journée au port de Saint-Trojan-les-Bains ! De nombreuses animations vous attendent !
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quai Anthony Dubois Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aapst17@yahoo.com
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English : Harbor Festival in Saint-Trojan-les-Bains
Come have fun all day long at the port of Saint-Trojan-les-Bains! Lots of activities await you!
L’événement Fête du port à Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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