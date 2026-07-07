Histoires en pagaille Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains
mercredi 22 juillet 2026 · Place de la résistance · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Histoires en pagaille
Place de la résistance Bibliothèque Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
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Place de la résistance Bibliothèque Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69 biblio-stj@orange.fr
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L’événement Histoires en pagaille Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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