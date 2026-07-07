Histoires en pagaille Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains

mercredi 22 juillet 2026 · Place de la résistance · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Histoires en pagaille

Place de la résistance Bibliothèque Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir de nombreuses histoires !

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Place de la résistance Bibliothèque Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69 biblio-stj@orange.fr

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English : A Jumble of Stories

Come to the library to discover lots of stories!

L’événement Histoires en pagaille Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes