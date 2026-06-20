Film Les caprices de l’enfant roi Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 18 août 2026.

Saint-Trojan-les-Bains

Film Les caprices de l’enfant roi

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

– de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Projection du film de Michel Leclerc.

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Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Movie The Whims of the Child King

Screening of Michel Leclerc’s film.

L’événement Film Les caprices de l’enfant roi Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes