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Les Mardis Musicaux #7 Esplanade musicale Saint-Trojan-les-Bains

Les Mardis Musicaux #7 Esplanade musicale Saint-Trojan-les-Bains mardi 25 août 2026.

Lieu : Esplanade musicale

Adresse : Boulevard Pierre Wiehn

Ville : 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Trojan-les-Bains

Les Mardis Musicaux #7

Esplanade musicale Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Dernier rendez-vous de la saison des Mardis Musicaux de Saint-Trojan-les-Bains
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Esplanade musicale Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30  contact@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Musical Tuesdays #7

Last event of the Mardis Musicaux de Saint-Trojan-les-Bains season

L’événement Les Mardis Musicaux #7 Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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