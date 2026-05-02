Les Mardis Musicaux #7 Esplanade musicale Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Les Mardis Musicaux #7

Esplanade musicale Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Dernier rendez-vous de la saison des Mardis Musicaux de Saint-Trojan-les-Bains

.

Esplanade musicale Boulevard Pierre Wiehn Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 contact@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musical Tuesdays #7

Last event of the Mardis Musicaux de Saint-Trojan-les-Bains season

L’événement Les Mardis Musicaux #7 Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes