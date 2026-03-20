FÊTE DE L’OLIVE À PIGNAN 2026

Pignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La fête de l’olive se déroulera le dimanche 05 octobre, de 10h à 18h, dans le Parc du Château de Pignan.

Marché de producteurs et artisans, expositions, animations, jeux pour enfants… et bien sûr dégustations d’olives, huile d’olive et tous les produits dérivés de ce fruit caractéristique des régions méditerranéennes.

La fête de l’olive se déroulera le dimanche 04 octobre, de 10h à 18h, dans le Parc du Château de Pignan.

Marché de producteurs et artisans, expositions, animations, jeux pour enfants… et bien sûr dégustations d’olives, huile d’olive et tous les produits dérivés de ce fruit caractéristique des régions méditerranéennes.

Plus d’informations à venir .

Pignan 34570 Hérault Occitanie

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English :

The Olive Festival will take place on Sunday, October 05, from 10am to 6pm, in the Parc du Château de Pignan.

Producer and artisan market, exhibitions, entertainment, games for children… and, of course, tastings of olives, olive oil and all the products derived from this characteristic Mediterranean fruit.

L’événement FÊTE DE L’OLIVE À PIGNAN 2026 Pignan a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER