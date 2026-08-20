Spectacle : L’Univers en deux coups de pinceaux par la Cie Rien n’Est Établi, Médiathèque La Gare, Pignan

Informations pratiques

Spectacle : L’Univers en deux coups de pinceaux par la Cie Rien n’Est Établi Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque La Gare Hérault

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Nous savons qu’à l’origine l’Univers tenait dans un espace hyper petit. Cela parait impossible ? Et pourtant…

Quelle est l’origine de l’Univers ? Qu’est-ce que le Big Bang ? Comment sont nées les étoiles, les planètes, les plantes et les animaux ? Et moi, qu’est-ce que je fais là sur Terre ? Qu’est-ce que l’astronomie me raconte de notre monde ?

Le spectacle L’Univers en deux coups de pinceau répond à ces questions fondamentales d’une façon aussi ludique que dynamique.

Grâce à un style graphique coloré et un jeu baroque, Daniel Monino propose un spectacle éclatant de vivacité. Ses illustrations et sa créativité participent au ton tantôt humoristique, tantôt poétique du récit. Tout cela sur un fond scientifique solide et fascinant. L’Univers en deux coups de pinceau, un spectacle qui titillera la curiosité et la fibre scientifique de toutes et tous !

Sur inscription au 04 67 47 61 69

ou par mail à : mediatheque.lagare@montpellier

Tout public, dès 7 ans

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque La Gare avenue du Grand Jeu 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie 0467476169 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467476169 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lagare@montpellier.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Daniel Monino