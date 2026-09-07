Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse, Pignan, Pignan
dimanche 20 septembre 2026 · Pignan
Informations pratiques
Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse Dimanche 20 septembre, 10h30 Pignan Hérault
Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans (savoir lire) – accompagné d’un adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.
Petits (et grands accompagnateurs) seront invités à participer à une enquête dans les ruelles et les lieux emblématiques de Pignan.
Une surprise attendra les chasseurs talentueux qui auront retrouvé tous les indices demandés pour résoudre le mystère.
Départ à 10h30 sur le parvis du château
A Partir de 7 ans (savoir lire – accompagné d’un adulte)
Inscription à communication@pignan.fr
Infos : 04 67 47 47 44
Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « communication@pignan.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@pignan.fr »}]
Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.
©service communication@pignan.fr
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