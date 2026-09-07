UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pignan

Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse, Pignan, Pignan

dimanche 20 septembre 2026 · Pignan

Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse, Pignan, Pignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pignan
Adresse
34570 Pignan
Ville
34570 Pignan
Département
Hérault
Tarif
Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans (savoir lire) - accompagné d'un adulte.

Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse Dimanche 20 septembre, 10h30 Pignan Hérault

Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans (savoir lire) – accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.
Petits (et grands accompagnateurs) seront invités à participer à une enquête dans les ruelles et les lieux emblématiques de Pignan.
Une surprise attendra les chasseurs talentueux qui auront retrouvé tous les indices demandés pour résoudre le mystère.
Départ à 10h30 sur le parvis du château
A Partir de 7 ans (savoir lire – accompagné d’un adulte)
Inscription à communication@pignan.fr
Infos : 04 67 47 47 44

Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « communication@pignan.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@pignan.fr »}]
Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.

©service communication@pignan.fr

À voir aussi à Pignan (Hérault)