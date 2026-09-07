Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse, Pignan, Pignan

Informations pratiques

Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse Dimanche 20 septembre, 10h30 Pignan Hérault

Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans (savoir lire) – accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.

Petits (et grands accompagnateurs) seront invités à participer à une enquête dans les ruelles et les lieux emblématiques de Pignan.

Une surprise attendra les chasseurs talentueux qui auront retrouvé tous les indices demandés pour résoudre le mystère.

Départ à 10h30 sur le parvis du château

A Partir de 7 ans (savoir lire – accompagné d’un adulte)

Inscription à communication@pignan.fr

Infos : 04 67 47 47 44

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Levez la tête, cherchez les indices pour découvrir les merveilles que cachent le village de Pignan depuis des siècles jusqu’à nos jours.

©service communication@pignan.fr