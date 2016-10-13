L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Pignan
samedi 19 septembre 2026 · Pignan
Informations pratiques
Pignan
L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Place de l’Hôtel de Ville Pignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.
Sur réservation obligatoire
Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.
RDV à l’entrée du château Mairie
Place de l’Hôtel de Ville, Pignan
2h
samedi 19 septembre 2026
10h, 13h et 16h .
Place de l’Hôtel de Ville Pignan 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tour of medieval Pignan and the wine-growing village, following a route that runs from the towers of the castle of the Counts of Turenne to the clock tower.
L’événement L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Pignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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