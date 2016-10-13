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AGENDA · Pignan

L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Pignan

samedi 19 septembre 2026 · Pignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
34570 Pignan
Département
Hérault
Tarif

Pignan

L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place de l’Hôtel de Ville Pignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.
Sur réservation obligatoire

Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.

RDV à l’entrée du château Mairie
Place de l’Hôtel de Ville, Pignan

2h
samedi 19 septembre 2026
10h, 13h et 16h   .

Place de l’Hôtel de Ville Pignan 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60  contact@ot-montpellier.fr

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English : L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Tour of medieval Pignan and the wine-growing village, following a route that runs from the towers of the castle of the Counts of Turenne to the clock tower.

L’événement L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Pignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER

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