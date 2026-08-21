Visite commentée de l’ensemble médiéval de Pignan, Pignan, Pignan

Informations pratiques

Visite commentée de l’ensemble médiéval de Pignan Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Pignan Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Ouverture des réservation deux semaines avant l’évènement. Départ de la visite devant la mairie de Pignan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Pignan médiéval et de son histoire viticole au fil d’une visite guidée. Ce circuit vous conduit des tours de l’ancien château des comtes de Turenne jusqu’à la tour de l’Horloge, en traversant les ruelles et les lieux emblématiques de ce village au riche passé.

Départ de la visite : mairie de Pignan.

Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.

© OT3M