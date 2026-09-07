Trajectoires gitanes dans l’agriculture, Médiathèque La Gare, Pignan

Informations pratiques

Trajectoires gitanes dans l’agriculture 2 et 3 octobre Médiathèque La Gare Hérault

Aux horaires d’ouverture, entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Exposition du mardi 29 septembre au samedi 17 octobre 2026

Mémoire et transmission familiale : cette exposition vous plonge dans le monde des familles gitanes et voyageuses qui ont joué un rôle essentiel dans l’agriculture et l’agro-alimentaire en Occitanie.

Elle révèle des récits authentiques et des histoires captivantes tirées d’une enquête ethnographique et historique menée par des chercheurs d’INRAE et du CNRS de Montpellier. Cette enquête met en lumière des pratiques et des savoir-faire traditionnels.

Exposition créée par Gaella Loiseau.

Tout public, entrée libre aux heures d’ouverture

Médiathèque La Gare avenue du Grand Jeu 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie 0467476169 https://mediatheques.montpellier3m.fr/

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