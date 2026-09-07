Trajectoires gitanes dans l’agriculture, Médiathèque La Gare, Pignan
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque La Gare · Pignan
Informations pratiques
Trajectoires gitanes dans l’agriculture 2 et 3 octobre Médiathèque La Gare Hérault
Aux horaires d’ouverture, entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Exposition du mardi 29 septembre au samedi 17 octobre 2026
Mémoire et transmission familiale : cette exposition vous plonge dans le monde des familles gitanes et voyageuses qui ont joué un rôle essentiel dans l’agriculture et l’agro-alimentaire en Occitanie.
Elle révèle des récits authentiques et des histoires captivantes tirées d’une enquête ethnographique et historique menée par des chercheurs d’INRAE et du CNRS de Montpellier. Cette enquête met en lumière des pratiques et des savoir-faire traditionnels.
Exposition créée par Gaella Loiseau.
Tout public, entrée libre aux heures d’ouverture
Médiathèque La Gare avenue du Grand Jeu 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie 0467476169 https://mediatheques.montpellier3m.fr/
Biblis en folie 2026
©DR
À voir aussi à Pignan (Hérault)
- L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Pignan 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’ensemble médiéval de Pignan, Pignan, Pignan 19 septembre 2026
- Enquête à Pignan : le secret de l’urne de la Princesse, Pignan, Pignan 20 septembre 2026
- Spectacle : L’Univers en deux coups de pinceaux par la Cie Rien n’Est Établi, Médiathèque La Gare, Pignan 2 octobre 2026
- FÊTE DE L’OLIVE À PIGNAN 2026 Pignan 4 octobre 2026