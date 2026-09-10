Balades à croquer : découvrir le patrimoine en dessinant, Pignan, Pignan
samedi 19 septembre 2026 · Pignan
Informations pratiques
Balades à croquer : découvrir le patrimoine en dessinant Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Pignan Hérault
Gratuit. Sur réservation. Prévoir son matériel à dessin – à partir de 13 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
En parallèle des visites comméntées, des « balades à croquer » sont proposées encadrées par des membres de l’association des peintres de la commune. Au fil de la visite guidée, prenez le temps de poser votre regard sur les monuments, les ruelles et les détails qui font le charme de la ville.
Vous réalisez des croquis sur le vif, à votre rythme, sans recherche de performance artistique accompagné par des membres de l’association des peintres de Pignan.
Départ à 10h – 13h – 16h devant le parvis de la mairie coté village.
Prévoir votre matériel à dessin.
Inscription à communication@pignan.fr
Infos : 04 67 47 47 44
Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « communication@pignan.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@pignan.fr »}]
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©service communication de Pignan
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