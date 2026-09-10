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Visite commentée du moulin oléicole, Cave coopérative Oléicole de Pignan, Pignan

samedi 19 septembre 2026 · Cave coopérative Oléicole de Pignan · Pignan

Visite commentée du moulin oléicole, Cave coopérative Oléicole de Pignan, Pignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cave coopérative Oléicole de Pignan
Adresse
1 Route de Cournonterral, 34570 Pignan
Ville
34570 Pignan
Département
Hérault
Tarif
Gratuit sur inscription

Visite commentée du moulin oléicole 19 et 20 septembre Cave coopérative Oléicole de Pignan Hérault

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À la découverte de l’or vert de Pignan :
La cave oléicole de Pignan vous ouvre grand ses portes. Venez plonger au cœur d’un savoir-faire ancestral et découvrir les secrets de fabrication de notre fleuron local : l’huile d’olive.
Au programme de votre visite :
L’olive : De l’arbre jusqu’au moulin, découvrez les olives locales et comment elles sont sélectionnées et récoltées.
Les secrets du moulin : Suivez le guide à travers les différentes étapes de l’extraction. De la trituration (broyage) au pressage, vous saurez tout sur la transformation de ce fruit gorgé de soleil. Le guide sera disponible pour répondre à toutes vos questions sur la culture de l’olivier et les spécificités de nos variétés locales.
Samedi 19 septembre – 10h et 16h
Dimanche 20 septembre – 10h
Cave coopérative Oléicole
Sur inscription à communication@pignan.fr
Infos : 04 67 47 47 44

Cave coopérative Oléicole de Pignan 1 Route de Cournonterral, 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie 04 67 85 81 52 http://www.olicoop.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@pignan.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@pignan.fr »}] A 10 km de Montpellier, la Coopérative Oléicole de Pignan, historiquement situé au cœur du village de Pignan, a déménagé et s’est installé dans un nouveau bâtiment avec un moulin plus moderne au quartier de La Bornière, à la sortie de Pignan, sur la D5. Le magasin de vente se trouve dans l’enceinte de la Coopérative Oléicole « Les Moulins de Villevieille et de Pignan ».

Tout au long de l’année, vous pouvez venir découvrir l’ensemble de leur produits : olives de tables Lucques vertes et Picholines ; tapenades vertes et noires ; huiles d’Olives Vierge Extra – Bouteillan, Picholine, Aglandau, Négrette et en particulier la variété locale la Rougette de Pignan. Vous trouverez aussi dans la boutique une large gamme de produits régionaux reflets de notre terroir. Parking à proximité.
Arrêt de bus à proximité
À la découverte de l’or vert de Pignan :

©Service communication ville de Pignan

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