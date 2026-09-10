Fête de l’usage, Village de Cazaux, La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Fête de l’usage Dimanche 20 septembre, 10h30 Village de Cazaux Gironde

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’ADDUFU, association des usagers de la forêt de La Teste-de-Buch, organise chaque année la « Fête de l’Usage », un événement gratuit consacré aux traditions et aux savoir-faire de la forêt.

De 10h à 17h30, découvrez des démonstrations de gemmage et de sciage, assistez à des conférences et à des débats autour de la préservation et de la transmission des pratiques ancestrales, et parcourez des expositions d’artisanat d’art inspiré de la forêt.

De 12h à 14h, un repas convivial réunira participants et visiteurs.

Village de Cazaux 2300 Route de Cazaux, 33260 La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Cazaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’Addufu, association des usagers de la forêt de La Teste-de-Buch organise annuellement une « Fête de l’Usage » (entrée gratuite), où l’on trouve de 10 h à 17 h 30 des démonstrations de gemmage, de des…

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