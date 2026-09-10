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Fête de l’usage, Village de Cazaux, La Teste-de-Buch

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Cazaux · La Teste-de-Buch

Fête de l’usage, Village de Cazaux, La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Cazaux
Adresse
2300 Route de Cazaux, 33260 La Teste de Buch
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif
Entrée gratuite.

Fête de l’usage Dimanche 20 septembre, 10h30 Village de Cazaux Gironde

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’ADDUFU, association des usagers de la forêt de La Teste-de-Buch, organise chaque année la « Fête de l’Usage », un événement gratuit consacré aux traditions et aux savoir-faire de la forêt.

De 10h à 17h30, découvrez des démonstrations de gemmage et de sciage, assistez à des conférences et à des débats autour de la préservation et de la transmission des pratiques ancestrales, et parcourez des expositions d’artisanat d’art inspiré de la forêt.

De 12h à 14h, un repas convivial réunira participants et visiteurs.

Village de Cazaux 2300 Route de Cazaux, 33260 La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Cazaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’Addufu, association des usagers de la forêt de La Teste-de-Buch organise annuellement une « Fête de l’Usage » (entrée gratuite), où l’on trouve de 10 h à 17 h 30 des démonstrations de gemmage, de des…

©addufu

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