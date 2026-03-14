Fête de Montgaillard-en-Albret

Place du village Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion de la fête de Montgaillard-en-Albret, une journée conviviale et festive est proposée pour petits et grands

À 9h30 concours de belote

À 12h repas sur réservation

L’après-midi concours de pétanque

Le soir repas sur réservation, buvette et soirée dansante

Feu d’artifice en soirée. .

Place du village Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 68 90 06 lorie.franceschini2412@gmail.com

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English : Fête de Montgaillard-en-Albret

L’événement Fête de Montgaillard-en-Albret Montgaillard-en-Albret a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Albret