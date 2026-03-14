Fête de Montgaillard-en-Albret Montgaillard-en-Albret
Fête de Montgaillard-en-Albret Montgaillard-en-Albret samedi 1 août 2026.
Fête de Montgaillard-en-Albret
Place du village Montgaillard-en-Albret Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
À l’occasion de la fête de Montgaillard-en-Albret, une journée conviviale et festive est proposée pour petits et grands
À 9h30 concours de belote
À 12h repas sur réservation
L’après-midi concours de pétanque
Le soir repas sur réservation, buvette et soirée dansante
Feu d’artifice en soirée. .
Place du village Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 68 90 06 lorie.franceschini2412@gmail.com
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English : Fête de Montgaillard-en-Albret
L’événement Fête de Montgaillard-en-Albret Montgaillard-en-Albret a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Albret