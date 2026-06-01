Fête de Port-Barbe, Espace de plein air de Port-Barbe, La Chapelle-sur-Erdre
Fête de Port-Barbe, Espace de plein air de Port-Barbe, La Chapelle-sur-Erdre samedi 6 juin 2026.
Fête de Port-Barbe Samedi 6 juin, 10h00 Espace de plein air de Port-Barbe Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription pour l’escape game
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Journée Portes ouvertes & Escape game en famille !
Le temps d’une journée, venez profiter de nos espaces et découvrir les différentes activités proposées toutes l’année à nos publics.
Au programme :
10h-12h Valorisation des activités de l’année ! Sous forme d’ateliers libres, vous pourrez découvrir les projets réalisés par les enfants tout au long de l’année et tester nos différentes activités !
12h Spectacle équestre ! Préparé par Noémie et les cavaliers de l’année.
12h30 Apéritif offert ! L’occasion d’échanger avec l’équipe de Port-Barbe.
13h30 Lancement de La Nuit des Forêts ! Ateliers, débats, activités en forêt…
14h-17h Escape game outdoor en famille ! Préparé par l’équipe, il vous fera faire le tour de Port-Barbe en alternant défis, réflexion et activités !
Les petits plus !
• Point info : rencontrez l’équipe au grand complet !
• Friperie : tous les vêtements oubliés non réclamés sont donnés !
• Espace pique-nique : vous pouvez déjeuner sur place !
Transport:
• En tram : Ligne 1 jusque Babinière puis 15 min à pied
• En bus : Ligne 86 ou 26
• En vélo…
Escape game en famille : gratuit sur inscription (places limitées) !
Activités de La Nuit des Forêts: gratuit, sur inscription.
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Venez découvrir notre site et nos activités en famille !
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