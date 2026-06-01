Fête de Port-Barbe, Espace de plein air de Port-Barbe, La Chapelle-sur-Erdre

Fête de Port-Barbe Samedi 6 juin, 10h00 Espace de plein air de Port-Barbe Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription pour l’escape game

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Journée Portes ouvertes & Escape game en famille !

Le temps d’une journée, venez profiter de nos espaces et découvrir les différentes activités proposées toutes l’année à nos publics.

Au programme :

10h-12h Valorisation des activités de l’année ! Sous forme d’ateliers libres, vous pourrez découvrir les projets réalisés par les enfants tout au long de l’année et tester nos différentes activités !

12h Spectacle équestre ! Préparé par Noémie et les cavaliers de l’année.

12h30 Apéritif offert ! L’occasion d’échanger avec l’équipe de Port-Barbe.

13h30 Lancement de La Nuit des Forêts ! Ateliers, débats, activités en forêt…

14h-17h Escape game outdoor en famille ! Préparé par l’équipe, il vous fera faire le tour de Port-Barbe en alternant défis, réflexion et activités !

Les petits plus !

• Point info : rencontrez l’équipe au grand complet !

• Friperie : tous les vêtements oubliés non réclamés sont donnés !

• Espace pique-nique : vous pouvez déjeuner sur place !

Transport:

• En tram : Ligne 1 jusque Babinière puis 15 min à pied

• En bus : Ligne 86 ou 26

• En vélo…

Escape game en famille : gratuit sur inscription (places limitées) !

Activités de La Nuit des Forêts: gratuit, sur inscription.

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Venez découvrir notre site et nos activités en famille !