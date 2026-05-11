Fête de Port-Parbe Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription pour l’escape game En famille

Journée Portes ouvertes & Escape game en famille ! Le temps d’une journée, venez profiter de nos espaces et découvrir les différentes activités proposées toutes l’année à nos publics.Au programme :10h-12h Valorisation des activités de l’année ! Sous forme d’ateliers libres, vous pourrez découvrir les projets réalisés par les enfants tout au long de l’année et tester nos différentes activités !12h Spectacle équestre ! Préparé par Noémie et les cavaliers de l’année.12h30 Apéritif offert ! L’occasion d’échanger avec l’équipe de Port-Barbe.13h30 Lancement de La Nuit des Forêts ! Ateliers, débats, activités en forêt…14h-17h Escape game outdoor en famille ! Préparé par l’équipe, il vous fera faire le tour de Port-Barbe en alternant défis, réflexion et activités !Les petits plus !• Point info : rencontrez l’équipe au grand complet !• Friperie : tous les vêtements oubliés non réclamés sont donnés !• Espace pique-nique : vous pouvez déjeuner sur place !Transport:• En tram : Ligne 1 jusque Babinière puis 15 min à pied• En bus : Ligne 86 ou 26• En vélo…Escape game en famille : gratuit sur inscription (places limitées) !Activités de La Nuit des Forêts: gratuit, sur inscription.

Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

0240725329 https://nuitsdesforets.com/edition-2026/



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