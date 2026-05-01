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Fête de printemps Anzême

Fête de printemps Anzême

Fête de printemps Anzême dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 23000 Anzême

Département : Creuse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Anzême

Fête de printemps

Place de l’église Anzême Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Fête de printemps organisée par La Saunière Patrimoine.
Au programme vide-grenier, foire aux plantes, restauration, buvette…
Venez participer à une journée festive dans une ambiance conviviale.   .

Place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   lasaunierepatrimoine23@gmail.com

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English : Fête de printemps

L’événement Fête de printemps Anzême a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Guéret

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