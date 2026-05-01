Fête de printemps Anzême
Fête de printemps Anzême dimanche 17 mai 2026.
Anzême
Fête de printemps
Place de l’église Anzême Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Fête de printemps organisée par La Saunière Patrimoine.
Au programme vide-grenier, foire aux plantes, restauration, buvette…
Venez participer à une journée festive dans une ambiance conviviale. .
Place de l’église Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine lasaunierepatrimoine23@gmail.com
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English : Fête de printemps
L’événement Fête de printemps Anzême a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Guéret
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