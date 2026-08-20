Fête de quartier à Pont-Rouge, Place de Pont-Rouge, Genève

Informations pratiques

Fête de quartier à Pont-Rouge Samedi 5 septembre, 16h00 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

Au programme cette année:

Château gonflable, mur de grimpe, initiation aux sports de combat, grands jeux en bois, maquillage, jeux de cirque, danses traditionnelles, fanfare décalée et Batucada.

Le tout accompagné de stands de restauration et buvette.

On se réjouit de vous y retrouver!

Cet événement est organisé par l’association du quartier (AQPR), l’association de parents d’élèves (APEGL), la Maison de quartier Pont-Rouge, l’HEPS de l’Adret et la Ville de Lancy.

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève

Le quartier de Pont-Rouge organise sa traditionnelle fête de fin d’été sur la place de Pont-Rouge

Patrick Gillieron Lopreno