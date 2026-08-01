Fête de Quénécan Sainte-Brigitte
samedi 29 août 2026 · Sainte-Brigitte
Informations pratiques
Sainte-Brigitte
Fête de Quénécan
Sainte-Brigitte Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Programme
Samedi 29 août
– Rando gourmande contée à partir de 17h (sur réservation tarif 15€)
Dimanche 30 août, à partir de 11h
– Exposition de véhicules anciens,
– Concert gratuit Double voix .
Petite restauration et activités pour tous et plus encore. .
Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 75 39 25 79
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English :
L’événement Fête de Quénécan Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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