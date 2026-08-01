Informations pratiques

Sainte-Brigitte

Fête de Quénécan

Sainte-Brigitte Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Programme

Samedi 29 août

– Rando gourmande contée à partir de 17h (sur réservation tarif 15€)

Dimanche 30 août, à partir de 11h

– Exposition de véhicules anciens,

– Concert gratuit Double voix .

Petite restauration et activités pour tous et plus encore. .

Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 75 39 25 79

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English :

L’événement Fête de Quénécan Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté