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AGENDA · Sainte-Brigitte

Fête de Quénécan Sainte-Brigitte

samedi 29 août 2026 · Sainte-Brigitte

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
56480 Sainte-Brigitte
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Brigitte

Fête de Quénécan

Sainte-Brigitte Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Programme
Samedi 29 août
– Rando gourmande contée à partir de 17h (sur réservation tarif 15€)
Dimanche 30 août, à partir de 11h
– Exposition de véhicules anciens,
– Concert gratuit Double voix .
Petite restauration et activités pour tous et plus encore.   .

Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 75 39 25 79 

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English :

L’événement Fête de Quénécan Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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