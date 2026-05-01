Sebourg

Fête de Saint-Druon à Sebourg

Sebourg Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Fête de Saint Druon à Sebourg Messe et Procession Traditionnelle

Plongez au cœur du patrimoine et des traditions locales du Valenciennois ! Le dimanche 31 mai 2026, à l’occasion du Dimanche de la Trinité, la commune de Sebourg vous invite à célébrer la traditionnelle Fête de Saint Druon, saint patron des bergers.

Dès 10h30, l’Église de Sebourg accueillera la célébration de la messe, suivie de la célèbre procession historique et religieuse. Cet événement solennel et convivial sera rehaussé par la participation musicale de l’harmonie de Rombies-et-Marchipont, qui rythmera ce moment fort de la vie locale.

Pour clôturer la matinée sous le signe du partage, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants à 12h30.

Un rendez-vous d’histoire et de partage Que vous soyez passionné d’histoire locale, amateur de traditions régionales ou simplement curieux, venez partager ce moment de convivialité unique au sein du village.

Fête de Saint Druon à Sebourg Messe et Procession Traditionnelle

Plongez au cœur du patrimoine et des traditions locales du Valenciennois ! Le dimanche 31 mai 2026, à l’occasion du Dimanche de la Trinité, la commune de Sebourg vous invite à célébrer la traditionnelle Fête de Saint Druon, saint patron des bergers.

Dès 10h30, l’Église de Sebourg accueillera la célébration de la messe, suivie de la célèbre procession historique et religieuse. Cet événement solennel et convivial sera rehaussé par la participation musicale de l’harmonie de Rombies-et-Marchipont, qui rythmera ce moment fort de la vie locale.

Pour clôturer la matinée sous le signe du partage, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants à 12h30.

Un rendez-vous d’histoire et de partage Que vous soyez passionné d’histoire locale, amateur de traditions régionales ou simplement curieux, venez partager ce moment de convivialité unique au sein du village. .

Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France +33 9 63 51 09 25 ste-maria-goretti@cathocambrai.com

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English :

Feast of Saint Druon in Sebourg: Mass and Traditional Procession

Immerse yourself in the heritage and local traditions of the Valenciennes region! On Trinity Sunday, May 31, 2026, the commune of Sebourg invites you to celebrate the traditional Feast of Saint Druon, patron saint of shepherds.

Starting at 10:30 a.m., the Church of Sebourg will host the celebration of mass, followed by the famous historical and religious procession. This solemn and convivial event will be enhanced by the musical participation of the Rombies-et-Marchipont brass band, who will give rhythm to this highlight of local life.

To bring the morning to a close in a spirit of sharing, a glass of friendship will be offered to all participants at 12:30 p.m.

Whether you’re an enthusiast of local history, a lover of regional traditions or simply curious, come and share this unique moment of conviviality in the heart of the village.

L’événement Fête de Saint-Druon à Sebourg Sebourg a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Valenciennes